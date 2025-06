Ministrul de Externe ungar: RUSIA va continua să livreze petrol și gaze Ungariei

18:00

Poliția ungară a luat măsura interzicerii marșului diversității, intitulat sugestiv Pride, desfășurat anual de comunitatea LGBTQ+ la Budapesta. Parlamentul ungar, în care partidul conservator Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban are o majoritate importantă, a adoptat în martie o lege care permite poliției să interzică marșurile LGBTQ+ sub pretextul protejării copiilor. De asemenea, poliția are permisiunea să […]