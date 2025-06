Vladimir Putin ameninţă din nou NATO şi pune noi condiţii pentru pacea din Ucraina

17:50

Una dintre primele măsuri cu efect imediat este eliminarea plafonării la facturi. De la 1 iulie, preţurile vor fi duble, pentru majoritatea consumatorilor. Hidroelectrica are în continuare cel mai mic preţ la energie, mult sub tarifele oferite de ceilalţi furnizori, prin urmare are şi cele mai multe cereri de transfer. Autoritatea de Reglementare analizează de ce se întâmplă acest lucru.