Mesajul lui Mihai Stoichiță pentru fotbaliștii României U19 după calificarea în semifinale Euro 2025: „Nu sunt mulțumit”

CFR Cluj a anunțat transferul lui Daniel Dumbrăvanu (23 de ani), un fundaș central luat din Serie C. A jucat ultima dată la Lucchese, sub formă de împrumut de la Messina, tot o formație din eșalonul al treilea italian.Dumbrăvanu e al 6-lea transfer al verii la CFR Cluj. El a bifat 19 meciuri în sezonul trecut de Serie C. Internaționalul cu 6 meciuri pentru Moldova e cotat la 50.000 de euro pe Transfermarkt. ...