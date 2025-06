Nicușor Dan a sărit peste un pasaj cu laude pentru România din discursul pe care îl pregătise pentru Ambasada Marii Britanii

00:20

După cum se știe, doamna Regina Întunericului are probleme cu poliția rutieră după ce a blocat o intersecție cu mașina mortuară, în beneficiul celui mai recent răposat al clanului Pian. Dar nu că are probleme […] The post Regina Întunericului, luată cu mașina de poliție. Bine că nu s-a întâmplat invers! appeared first on IMPACT.ro.