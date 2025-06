VIDEO: Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru: „România nu mai are timp de pierdut! Reforma statului e vitală!”

14:30

Militarii din Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor" din Focșani au participat, în zilele de 14 și 15 iunie, la evenimentul caritabil „Farcaș for hope", desfășurat în localitatea Fărcaș, comuna Reghiu, județul Vrancea. Evenimentul are un scop profund: strângerea de fonduri pentru construirea unui centru dedicat copiilor cu autism – un loc esențial pentru dezvoltarea și