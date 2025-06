Doi morți și patru răniți într-un accident cumplit pe E58, implicând o ambulanță

15:40

Dacă n-ai timp de tot weekendul, dar nu vrei să ratezi energia ARTmania Festival, alege un bilet de o zi și transformă-ți ziua într-un city-break cultural & rock. Ce poți face într-o zi la Sibiu? Dimineața: Plimbă-te prin centrul vechi, urcă în Turnul Sfatului și bucură-te de vibe-ul medieval al orașului. După-amiază: Vizitează Muzeul ASTRA – unul dintre cele mai mari muzee [...]