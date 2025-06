Termoficare Oradea: se întrerupe apa caldă pentru 7 puncte termice, pentru remedierea unor avarii

08:30

Compania orădeană CG&GC HiTech Solutions continuă să înregistreze rezultate impresionante în primul trimestru din 2025, cu o cifră de afaceri de peste 8 milioane de euro. Asta, după ce în 2024 a reușit o creștere a cifrei de afaceri cu peste 50% față de anul precedent, extinderea echipei, un nou sediu modern și peste 230 de proiecte implementate în toată țara. Cu o experiență solidă în servicii IT, soluții de printing, externalizare IT și digitalizarea educației, CG&GC Hitech Solutions devine unul dintre jucătorii de referință în industria IT din România.