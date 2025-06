Parteneriat încheiat între Jandarmeria Suceava și Garda Națională a Ucrainei pentru ...

11:30

În pragul unei astfel de nişe am găsit ceva ce părea ghiulea sferică de tun. Deși roasă adânc de rugină, era prea grea s-o luăm în barcă. Tot pe-acolo, după ce am dat la o parte stratul de moloz din care răsărea un „ceva” colţuros şi ruginit, am scos un fost sipet metalic. Balamalele ... (continuare) Autor: Mircea Radu IACOBAN Articol publicat vineri, 20 iunie 2025, în secţiunea "Coltul condeierului".