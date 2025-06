Donald Trump se laudă că a făcut pace între două țări aflate în război „de decenii” și vrea un Premiu Nobel pentru asta

21:20

Israelienii trebuie să se pregătească pentru „zile dificile” și o „campanie prelungită” împotriva Iranului, a transmis vineri șeful Statului Major al armatei israeliene (IDF), generalul-locotenent Eyal Zamir, relatează AFP și The Times of Israel. Un atac preventiv „Ne pregătim pentru o gamă largă de evenimente posibile. Am lansat cea mai complexă campanie din istoria noastră […]