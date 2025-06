Bogdan Glăvan: România are deficit bugetar fiindcă sparge banii, altminteri ar fi reușit să-l scadă după ce a tot mărit taxele în ultimii trei ani; Societatea nu trebuie să mai accepte să fi mințită, abuzată, exploatată

11:40

Ministerul Finantelor (MF) a atras 537 milioane lei si, respectiv, aproape 222 milioane euro (valori insumand 1,6 miliarde lei […] The post Ministerul Finanțelor listează la BVB titlurile de stat Fidelis în valoare de 1,6 miliarde lei emise în iunie appeared first on Financial Intelligence.