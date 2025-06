Israelul susţine că a lovit o instalaţie a Hezbollah din sudul Libanului

15:00

PPC România îi invită pe bucureşteni la un weekend plin de energie şi experienţe interactive pe Calea Victoriei, în cadrul proiectului and #8222;Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană and #8221;, unde vizitatorii vor putea descoperi instalaţia and #8222;Big Energy for Big Gadgets and #8221;, creată special de PPC România pentru acest eveniment şi vor putea vizita magazinul mobil PPC.