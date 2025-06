Emmanuel Macron cere Europei să devină campioană în producția de sateliți pentru a rivaliza cu SUA și China: Spațiul a devenit noul teatru al competiției pentru puterea mondială

10:20

ICI București a participat, în perioada 17-18 iunie 2025, la prima conferință desfășurată în cadrul Fazei a IV-a a inițiativei Uniunii Europene privind apărarea și energia durabilă – Forumul Consultativ pentru Energie Sustenabilă în Sectoarele de Apărare și Securitate (CF SEDSS), organizată la Varșovia, Polonia. Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul, organizat sub egida Agenției […] Forumul consultativ privind energia durabilă în sectoarele de apărare și securitate. ICI București a subliniat importanța colaborării între cercetare, industrie și structurile de apărare pentru soluții inteligente în domeniul energiei