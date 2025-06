PNL votează lista miniștrilor și acordul politic. Biroul Politic se reunește duminică

17:00

Ştefan Popescu, analist de politică externă, susţine că relaţia cu Turcia ar trebui să fie primordială pentru România în materie de politică externă, sub conducerea noului preşedinte Nicuşor Dan. ”Cu toate păcatele ei, Turcia este o ţară care are un interes fundamental, care nouă ne convine foarte mult: dorinţa de a contrabalansa Rusia în Marea […] Articolul Analist: Relaţia cu Turcia, primordială. E o ţară care are un interes care nouă ne convine foarte mult apare prima dată în PS News.