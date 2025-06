Semnele timpurii ale bolii Parkinson pot fi găsite în urechea ta

01:30

Solstiţiul de vară are loc anul acesta sâmbătă, la ora 05.42, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a nopţii fiind de numai 8h 28m. Potrivit informaţiilor de pe site-ul Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu", în jurul datei de 21 …