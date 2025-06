Vasile Costea, un om de afaceri interceptat în dosarul mitei în Portul Constanța, vrea să construiască o platformă portuară

07:10

Sâmbătă, 21 iunie, la ora 05:42, are loc solstițiul de vară, momentul care marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică. Este cea mai lungă zi din an, cu o durată a luminii solare de 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va măsura doar 8 ore și […]