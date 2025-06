Ilie Bolojan propune un fost europarlamentar USR pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene

12:00

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, aflat sub urmărire penală în legătură cu dosarul Nordis, are permisiunea de a părăsi teritoriul României, în urma unei hotărâri definitive a Curții de Apel București. Decizia a venit după ce acesta a atacat măsura controlului judiciar care îi restricționa libertatea de mișcare. Ciorbă a contestat prelungirea acestei măsuri preventive, …