Crețu, ELCEN: Putem investi 400 de milioane de euro din Fondul de Modernizare în centrale noi, dar trebuie cofinanțare

22:00

Amenințările la adresa navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz, Marea Roșie și Golful Aden sunt în creștere ca urmare […] The post Amenințările la adresa transportului maritim în jurul Peninsulei Arabice sunt în creștere, avertizează cea mai mare organizație mondială a armatorilor – CNBC appeared first on Financial Intelligence.