Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo e ieşit din insolvenţă: “Astăzi este despre speranță, luptă și renaștere”

20:10

Dan Şucu face mutarea verii. Acţionarul majoritar al celor de la Genoa a finalizat o mutare importantă la echipa din Serie A. Cel care este acţionar majoritar şi la Rapid a adus, sub formă de împrumut, un jucător de 24 de ani. Echipa lui Dan Şucu este aproape de anunţul oficial al transferului mijlocaşului norvegian, […]