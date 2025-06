Real Madrid i-a stabilit prețul și starul ar putea pleca oricând » Arsenal e pregătită să se înscrie la licitație!

13:40

Show must go on! For the World. Not for the game! E noul slogan al Jocurilor Puterii 2025 organizate de forul suprem fotbalistic din ce în ce mai frecvent, cu tot mai mulți participanți, calificați sau invitați pe sprânceană de te miri cum și unde pentru a asigura încasări care cresc într-o spirală nebună. Și în care actorii principali au ajuns doar amorse într-o tragicomedie regizată de Trumpul de la Zürich. ...