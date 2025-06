Ucraina și Marea Britanie au încheiat un acord pentru a începe producția comună de drone cu rază lungă de acțiune. Este prima înțelegere de acest fel dintre cele două state și va fi în vigoare timp de trei ani.

09:50

Două valuri de rachete lansate din Iran au lovit, duminică dimineață, mai multe zone din nordul și centrul Israelului, provocând distrugeri semnificative ale unor clădiri rezidențiale. Armata israeliană estimează că au fost lansate între 20 și 30 de rachete. Documentation of the Iranian ballistic missile impact earlier on a residential area in Haifa, Northern Israel. […]