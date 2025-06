Comisia Europeană: 15 octombrie, termenul limită pe care Consiliul UE ar trebui să-l acorde României pentru măsuri care să reducă deficitul și să pună capăt procedurii de deficit excesiv până în 2030

10:00

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat eliberarea opozantului belarus Serghei Tihanovski. „Este o veste fantastică și un simbol puternic de speranță pentru toți deținuții politici care suferă sub regimul brutal al lui Lukașenko. Europa continuă să ceară eliberarea lor imediată”, a subliniat von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma de socializare […] The post Ursula von der Leyen salută eliberarea opozantului belarus Serghei Tihanovski: „Un simbol puternic de speranță pentru toți deținuții politici care suferă sub regimul brutal al lui Lukașenko” first appeared on caleaeuropeana.ro.