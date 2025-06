Primarul Brașovului, un nou avertisment pentru Poliția Locală: Mașinile de patrulare se învârt acum prin oraș fără nici o noimă, iar evaluarea din septembrie va arăta dacă se va trece la o restructurare masivă sau dacă se va eficientiza cu adevărat instituția

12:40

Pentru al treilea an consecutiv la Brașov, în parcul de la Lacul Noua are loc festivalul „Hello Summer”. În acest an vedetele târgului sunt cireșele: prăjituri cu cireșe, cireșe proaspăt culese și compot de cireșe, înghețată de cireșe și multe alte delicii. „Ca de fiecare data ne bucurăm împreună un natură, in aceasta zona superbă [...]