Nicuşor Dan, primul său summit NATO ca preşedinte. România sprijină majorarea treptată a bugetelor de apărare

Un băiat de 9 ani, victimă a accidentului produs duminică seară pe autostrada A2, în judeţul Călăraşi, a fost în stop cardiac şi a răspuns foarte greu manevrelor de resuscitare, starea sa fiind foarte gravă, iar un alt băiat are politraumarisme, starea sa fiind relativ stabilă, au transmis la solicitarea News.ro, reprezentanţii Spitalului "Grigore Alexandrescu"