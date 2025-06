Holcim finalizează separarea afacerii din America de Nord

07:30

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev şi-a nuanţat declaraţiile şi a afirmat că Rusia and #39;nu are nicio intenţie să furnizeze arme nucleare Iranului and #39;, după ce preşedintele american Donald Trump l-a avertizat să nu folosească and #39;cu uşurinţă and #39; cuvântul and #39;nuclear and #39;.