Donald Trump i-a strâns mâna lui Nicușor Dan la summit-ul NATO. Dacă era Călin Georgescu președinte, Trump se trezea încărcat energetic și vorbind limba dacă

19:30

PSD și-a făcut loc și în noul guvern, după ce a dus deficitul României până la cer. Purtătorul de cuvânt al PSD, Florin Manole, a anunțat, duminică, lista de miniștri validați pentru a face parte […] The post După guvernarea lui Ciolacu, PSD trimite alți „voinici” la Palatul Victoria appeared first on IMPACT.ro.