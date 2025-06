Negrescu (Unicredit): România va avea cel mai mare deficit bugetar din regiune, chiar și după începerea ajustării fiscale

07:20

Preşedintele Donald Trump a răspuns la informațiile privind scurgerile de informații secrete referitoare la atacul american asupra Iranului. […] The post Trump critică dur mass-media americană pentru scurgerile de informații secrete; CNN, ÎMPREUNĂ CU NEW YORK TIMES, S-AU ALIAT ÎNTR-O ÎNCERCARE DE A DISCRIMINA UNUL DINTRE CELE MAI DE SUCCES ATACURI MILITARE DIN ISTORIE; Trimisul special al lui Trump califică scurgerea de informații secrete drept „trădare” appeared first on Financial Intelligence.