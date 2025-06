Grecia a arestat o femeie din Georgia suspectata ca a pornit un incendiu in Chios cu o tigara

17:30

Guvernatorul statului New York a propus construirea primei centrale nucleare din stat cu emisii zero, relateaza Interesting Engineering. Guvernatorul a dispus Autoritatii Energetice din New York sa dezvolte o noua instalatie nucleara in nordul statului New York, care ar putea ajuta statul sa realizeze o retea electrica accesibila, fiabila si sigura pe calea catre o economie...