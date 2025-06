Grossi: and #8222;Cooperarea Iranului cu AIEA nu este o favoare, ci o obligaţie juridică and #8221;

00:00

Acţiunile Apple Inc. au scăzut cu 4% în ultimele 12 luni, respectiv cu 19% de la începutul anului curent, având o evoluţie inferioară indicelui S and P 500, din care compania americană face parte şi care a avansat cu 10,6% în ultimele 12 luni, respectiv cu aproximativ 3% de la începutul anului, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.