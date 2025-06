Israelul susține că l-ar fi eliminat pe ayatollahul Khamenei până acum, dacă acesta nu se ascundea în buncăr

18:10

Trăim, spun specialiștii, cea mai secetoasă lună iunie din istorie. În iunie de obicei aveam precipitații record. Anul acesta s-au strâns, în medie, la nivel național, 12 litri pe metru pătrat - într-un an bun pentru agricultură am fi avut aproape de 100 de litri pe metrul pătrat. Mai bine de un sfert de țară e sub cod portocaliu de caniculă, iar în sud nu scăpăm de el nici mâine. La prânz temperatura resimțită a depășit 40 de grade, ba a atins chiar 44 pe la Calafat.