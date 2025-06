AIEA şi Banca Mondială se asociază pentru impulsionarea energiei nucleare în ţările în curs de dezvoltare

14:10

Ministerul Apărării din China a lansat joi un nou atac retoric la adresa Alianţei Nord-Atlantice, susţinând că NATO este and #8222;un produs al Războiului Rece and #8221; şi and #8222;o maşină de război care seamănă conflicte şi provoacă războaie peste tot and #8221;, relatează agenţia EFE.