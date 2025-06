Ce mai rămâne din Direcția Generală Anticorupție? Va fi reorganizată în teritoriu și se va ocupa mai mult de cadrele MAI

08:50

Comisia Europeană estimează că trecerea la un sistem progresiv de impozitare a veniturilor ar aduce un plus de 11,8 miliarde de euro la bugetul României. Aplicarea unui impozit progresiv în trei trepte – 6%, 12% și 18% – în locul actualei cote unice de 10% ar putea genera venituri suplimentare de circa 59,6 miliarde lei, … The post Impozitul progresiv ar putea aduce 12 miliarde de euro în plus la buget, estimează Comisia Europeană. Cine ar pierde appeared first on spotmedia.ro.