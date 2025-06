AKTUAL24 | SUA plănuiește o bombă de cinci ori mai grea decât racheta anti-bunker pentru a zdrobi zonele fortificate subterane

21:10

BACH by NIGHT îl are ca figură centrală pe J. S. Bach, probabil cel mai relevant compozitor al Barocului muzical. Repertoriul este unul integral Bach ce pune în prim plan vioara în creația concertistică a lui J.S. Bach (printre altele, „dublul concert de Bach” – BWV 1043) iar interpretarea aparține unor muzicieni de excepție: ansamblul […] Articolul BACH by NIGHT – Un eveniment pentru cei care simt muzica dincolo de sunet apare prima dată în PRESShub.