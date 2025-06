La debutul lui Nicușor Dan la Consiliul European, liderii UE au marcat 20 de ani de la semnarea tratatului de aderare a României: “Un moment-cheie din istoria UE”

13:50

Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite are “un potențial uriaș de dezvoltare”, a scris președintele Nicușor Dan, miercuri, pe X, după ce l-a salutat la summitul NATO pe președintele american Donald Trump. “Am avut marea onoare de a-l saluta pe președintele Donald Trump la Haga. Parteneriatul nostru strategic are un potențial uriaș de dezvoltare. […] The post Parteneriatul strategic România – SUA are “un potențial uriaș de dezvoltare”, afirmă Nicușor Dan după ce l-a salutat pe Trump la summitul NATO first appeared on caleaeuropeana.ro.