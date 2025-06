Atenție la apelurile telefonice frauduloase în numele CEC Bank!

15:00

Un nou studiu arată că lumina de la telefon pe timpul nopții activează căi neuronale asociate depresiei Lumina de la telefon ar putea afecta serios sănătatea mentală: un nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences relevă o legătură directă între expunerea la lumina artificială în timpul nopții și apariția comportamentelor depresive, […] Articolul Lumina de la telefon provoacă depresie – noul avertisment științific care schimbă totul apare prima dată în Monitorul de Neamț.