Aplicatia DeepSeek risca sa fie eliminata din magazinele de aplicatii Apple si Google din Germania

Ministerul Justitiei din Japonia a anuntat vineri ca Takahiro Shiraishi, cunoscut in presa internationala drept „Ucigasul de pe Twitter”, a fost executat prin spanzurare, la centrul de detentie din Tokyo. Potrivit Associated Press, Shiraishi fusese condamnat la moarte in 2020 pentru uciderea si dezmembrarea a noua persoane in apartamentul sau din apropierea capitalei japoneze, in...