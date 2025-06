Xi Jinping exclude un important general din organismul militar suprem al Chinei. Valul de „curățenie” continuă

17:30

Un val de lovituri chirurgicale lansate de Israel împotriva unor ținte iraniene de rang înalt a marcat începutul unui conflict de scurtă durată, dar cu implicații regionale majore. Sub numele de cod „Operațiunea Nunta Roșie” – o trimitere la celebra scenă de trădare sângeroasă din serialul Game of Thrones – autoritățile israeliene au anunțat că 30 de generali iranieni ar fi fost eliminați aproape simultan, în primele minute ale confruntării, scrie The Sun.