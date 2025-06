Prognoza meteo (28.06. - 29.06.2025)

20:40

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat vineri că operaţiunea umanitară sprijinită de Statele Unite în Fâşia Gaza este and #39; and #39;în mod inerent nesigură and #39; and #39;, şi a denunţat noul sistem and #39; and #39;militarizat and #39; and #39; de distribuire a ajutorului umanitar în enclava palestiniană, transmite presa internaţională.