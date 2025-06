Slovacia amenință că va bloca noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei

10:40

După ce CNN și The New York Times au publicat un raport confidențial al serviciilor americane de informații care arată că recentele lovituri aeriene din Iran au avut un impact limitat asupra programului nuclear al Teheranului, fostul președinte Donald Trump a reacționat dur, trimițând notificări legale celor două instituții media și cerând retragerea articolelor.