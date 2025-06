Să lucrăm mai mult și să claxonăm mai puțin!

11:10

România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Uniunea Europeană. Cu prețuri cu 36% sub media UE, țara noastră este întrecută doar de Bulgaria, unde bunurile și serviciile sunt cu 40% mai ieftine decât media europeană, arată un raport Eurostat. Totuși, acest avantaj este relativ, în contextul în care România se menține și printre … The post România săracă. Avem cele mai ieftine alimente din UE, dar și printre cele mai mici venituri appeared first on spotmedia.ro.