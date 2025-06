Testul IQ care îi încurcă pe elevii de clasa a IV-a. Câte triunghiuri sunt în această imagine: 1, 18, 24 sau 38?

13:40

„Și noi am fost responsabili de guvernare și de ceea ce s-a întâmplat cu bugetul țării. Da, România nu are o criză economică, Doamne ferește să o aibă, dar are o criză bugetară la care și noi am contribuit”, spune vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, la Consiliul Național al PNL de sâmbătă. Primarul Sectorului 6 spune […]