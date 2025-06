Andrzej Duda a fost decorat de Volodimir Zelenski în ultima vizită a președintelui polonez în Ucraina

12:30

Amenințările la adresa securității lui Trump și a colaboratorilor săi le-au schimbat radical practicile și viziunea asupra lumii, potrivit unei relatări obținute de The Washington Post din cartea „2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America” (2024: Cum a recucerit Trump Casa Albă și democrații au pierdut America), scrisă de Josh Dawsey, Tyler Pager și Isaac Arnsdorf, care urmează să fie publicată luna viitoare. Iranul a fost aproape să orchestreze asasinarea fostului secretar de Stat Mike Pompeo într-un hotel european în 2022, iar (pe atunci) candidatul Donald Trump și echipa sa de campanie au fost informați în septembrie 2024 de către oficiali ai serviciilor de informații că vechiul dușman al SUA recrutase asasini care erau activi la momentul respectiv pe teritoriul american, potrivit cărții, citate de The Washington Post.