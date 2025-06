Milan și Atalanta își dispută „perla” lui Dan Șucu » Cât cere patronul lui Genoa în schimbul puștiului rossoblu!

10:50

Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Ciprian Marica (39 de ani) a acuzat lipsa de sprijin a Farului din partea municipalității și a vorbit despre stadionul care ar urma să fie construit la malul Mării.Acționarul Farului nu mai are speranțe că Primăria din Constanța va sprijini financiar clubul deținut de Gică Hagi. Dar are încredere că echipa va beneficia în următorii ani de o arenă modernă.Ciprian Marica: „Când am discutat cu Primăria, toate bune și frumoase. ...