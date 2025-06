DOCUMENTAR: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – mari învăţători ai credinţei şi pocăinţei, misionari model şi slujitori ai bisericii

09:50

EVENIMENTE INTERNE – Cultură * Violonista poloneză Martyna Pastuszka și ansamblul de muzică barocă SEMPRE prezintă BACH by NIGHT – ora 19:00, la Sala Radio. BACH by NIGHT îl are ca figură centrală pe J. S. Bach, probabil cel mai relevant compozitor al Barocului muzical. Repertoriul este unul integral Bach, ce pune in prim plan […]