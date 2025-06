Iranul ar putea relua îmbogățirea uraniului în „câteva luni”, afirmă șeful agenției nucleare a ONU

18:40

Un boxer a suferit un șoc electric în timpul unui show cu luptători sub influența canabisului din Thailanda. Potrivit The Sun, Ivan Parshikov, fost star ONE Championship, a fost victima unui accident neobișnuit în timpul celebrării victoriei sale. Luptătorul rus, cu un record profesional de 16-5-0, a avut parte de o surpriză neplăcută. În vârstă […]