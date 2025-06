Filmul morţii celor doi tineri din Vâlcea, urmăriţi de poliţie. Drumul spre sfârşit a durat 23 de secunde

19:40

Printre şantiere fără sfârşit şi promisiuni fără niciun rezultat, pierdem timp dar pierdem şi bani. România ar putea fi una dintre perlele turismului din Europa, pentru că are cu ce. Dar n-are cu cine. Nu are nici drumuri, nici promovare pe măsură. Sunt locuri absolut spectaculoase, unele unice în lume, care sunt descoperite de turişti absolut întâmplător. Şi după aventuri pe drumuri de pământ, pe care riscă să îşi rupă maşina. Într-o perioada în care o ţară întreagă e cu bagajele la uşă, pregătită de vacanţă, am vrut să vedem cum arată România prin ochii unui turist. Şi am plecat la drum. Ce am descoperit vedeţi de săptămâna viitoare, la Observator, într-o nouă campanie "O ţară în vacanţă".