Ce poate face veninul scorpionului amazonian pentru cancer

Iranul are capacitatea tehnică de a relua îmbogățirea uraniului „în câteva luni", a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi. La aproape o săptămână de la bombardarea de către SUA a siturilor nucleare de la Fordo, Natanz și Isfahan, există un acord larg, chiar și la Teheran, că instalațiile au fost afectate …