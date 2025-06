Inca un aliat al lui Putin se clatina: la Belgrad au luat amploare protestele impotriva coruptiei regimului Vucici

12:20

In contextul Summit-ului NATO de la Haga care tocmai a trecut, Emmanuel Macron, presedintele Frantei, si Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, au scris un articol de opinie pe care l-au dat pentru publicare in Financial Times, in care fac un apel pentru Europa la inarmare, pentru a se putea apara singura in mijlocul unui peisaj geopolitic...