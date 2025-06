Incendiu de la un burlan de fum neprotejat termic

07:20

Fără insulină după o singură perfuzie – așa sună vestea adusă de zimislecel, terapia celulară care a redat controlul natural al glicemiei la 10 dintre cei 14 pacienți cu diabet de tip 1 incluși în studiul clinic FORWARD‑101, publicat recent în The New England Journal of Medicine și prezentat la sesiunea 2025 a American Diabetes Association. […] Articolul Fără insulină după o singură perfuzie: celule stem care rescriu viitorul pacienților cu diabet de tip 1 apare prima dată în Monitorul de Neamț.