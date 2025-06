Troleibuzele 62, blocate pe Bulevardul Iuliu Maniu. STB anunță „incident tehnic” pe traseu, se circulă deviat spre Gara de Nord

10:20

Un pisoi gri tărcat a fost găsit ieri în zona Piața Spania de către angajații de la Club 99 din București. Motănelul are la gât o zgardă alb cu roz cu peștișori semn că are […] Articolul FOTO | Pisoiul cu 11 vieți din Piața Spaniei. A fost salvat din calea unei mașini de angajați ai Clubului 99. Dacă îl caută cineva, să știți că are la gât o zgardă alb cu roz și cu peștișori apare prima dată în B365.