Peste 50.000 de oameni evacuați în Turcia, în urma unor incendii de pădure. Care sunt provinciile cele mai afectate

18:10

Vestea pozitivă este ca am agreat cu Comisia Europeană un plan pentru perioada următoare, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la finalul ședinței de guvern. Suntem într-un proces de analiză de redresare a PNRR, am avut o ședință la Bruxelles în această direcție, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, […] Articolul Ministrul Dragoș Pîslaru: Am agreat cu Comisia Europeană un plan pe PNRR pentru perioada următoare apare prima dată în PS News.